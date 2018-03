Construtora promete imóvel há 1 ano e meio

Com 19 torres e 380 apartamentos, as obras do empreendimento da construtora Tenda seriam concluídas em março de 2009, mas isso só ocorreu no começo deste ano. Depois foi a documentação que emperrou e, mesmo com tudo pronto, as chaves não foram entregues.

Aliny e Fabio tiveram de improvisar. "Já morei na casa da minha sogra por alguns meses, depois tivemos de alugar um apartamento", diz a manicure. "Estamos pagando R$ 950 por mês de aluguel, mesmo com nosso apartamento prontinho."

Os compradores se preparam para protocolar denúncia no Ministério Público. Na terça, eles fizeram protesto na Câmara.

A empregada doméstica Maria Aliene Porto, de 32 anos, comprou uma unidade em 2008. Confiou no prazo e entregou o apartamento em que morava de aluguel. Há mais de uma ano ela mora de favor na casa dos patrões.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, a Tenda informou que o motivo dos atrasos foi "falta de material e de mão de obra de qualidade". O Habite-se só saiu em abril. O terreno era de interesse social, mas a obra não oferecia as unidades para famílias de baixa renda, como exigido pela prefeitura. A construtora só conseguiu a liberação depois de construir os apartamentos populares em outro empreendimento. A entrega é prometida para outubro. Maria duvida. "Já adiaram a entrega várias vezes e não nos dão satisfação."