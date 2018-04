Construído em 1858, Sobrado do Barão vai começar a ser restaurado A prefeitura de Itu, a 98 km de São Paulo, assumiu a fase inicial da restauração do Sobrado do Barão, no centro histórico. O prédio, construído em 1858 pela família de Bento Paes de Barros, o barão de Itu, é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado (Condephaat), mas está degradado. A prefeitura espera também obter mais recursos por meio de leis de incentivo à cultura. As obras foram iniciadas pela parede dos fundos, que está mais comprometida. A construção é de taipa de pilão. O restauro dessa parte do imóvel vai custar cerca de R$ 300 mil. O prédio abriga a Secretaria Municipal de Cultura e o Espaço Cultural Almeida Júnior. Ainda não há previsão para o término dos serviços.