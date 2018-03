Construção faz referência à Torá Inaugurada em 2003, a sede do Centro de Cultura Judaica, localizada ao lado da Estação Sumaré do Metrô, na zona oeste, foi projetada pelo consagrado arquiteto Roberto Loeb, autor de mais de 120 projetos na capital paulista desde o início dos anos 1970, entre eles os prédios do Cine Belas Artes e do Itaú Cultural. Com pé direito duplo de seis metros cada, o edifício é formado por duas torres cilíndricas de concreto, separadas por uma fachada sinuosa com 30 metros de extensão. O desenho do conjunto faz referência ao pergaminho da Torá, o texto central do judaísmo.