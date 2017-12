Construção de escolas vai exigir R$ 2,3 bilhões em quatro anos A Prefeitura de São Paulo pretende gastar R$ 2,3 bilhões em obras de escolas ao longo do mandato do prefeito Fernando Haddad (PT). Metade desse valor deve ser pago com recursos do Ministério da Educação (MEC). O plano prevê 367 obras. Dessas, 243 serão creches e 20, Centros de Educação Unificada (CEUs).