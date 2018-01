Consórcio vai construir cidade do samba paulista O consórcio formado pela Construtora Passarelli e Schahin Engenharia foi apresentado ontem pela Prefeitura como vencedor da licitação que escolheu o responsável pela construção da Fábrica dos Sonhos, na Barra Funda, zona oeste. O local agrupará os barracões das 14 escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, além de espaço para shows, oficinas e um museu, nos moldes da Cidade do Samba do Rio. A obra custará R$ 124,1 milhões e deverá ser entregue até 2012.