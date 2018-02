Consolação terá mais uma faixa para carros A partir de amanhã, a Rua da Consolação terá mais uma faixa de rolamento na altura da Praça Roosevelt, no sentido bairro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a pista, que contava com três faixas de rolamento para veículos, além do corredor exclusivo para ônibus municipais, passará a ter cinco faixas no trecho, sendo quatro delas destinadas a carros. No sentido centro, a via já possui cinco faixas neste ponto. A CET vai orientar os motoristas quanto à alteração de sinalização.