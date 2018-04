Conserto em rede de distribuição no Campo Limpo é concluído, diz Sabesp SÃO PAULO- A Sabesp finalizou, às 21h25 desta quarta-feira, 12, o conserto da rede de distribuição que se rompeu na altura do número 700 da avenida M'Boi Mirim, na região de Campo Limpo, zona sul de São Paulo. A retomada do abastecimento será feita de forma gradual durante a madrugada, informou a companhia.