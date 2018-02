Conselhos devem levar questão ao Ministério Público O advogado Eduardo Augusto Pinto, do Conselho de Segurança (Conseg) do Ipiranga, pretende entrar na próxima semana com representação na Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público Estadual pedindo que a situação do imóvel seja investigada. "É estranha essa permissão de acesso. Queremos que seja explicada. Se não é área do parque, por que ficou tanto tempo fechada? E por que uma moradora tem as chaves há tantos anos?", pergunta.