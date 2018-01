Conselho vai investigar morte de recém-nascido em SP

SÃO PAULO - O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) abriu nesta terça-feira, 31, sindicância para investigar as causas da morte de um recém-nascido no domingo, no Hospital Municipal do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A família do bebê afirma que ele sofreu perfurações de bisturi nas costas, o que teria provocado a sua morte.

A sindicância - que pode durar até seis meses - vai apurar se houve erro médico na cesariana. Segundo familiares, a gravidez da adolescente de 14 anos, mãe do bebê, era de risco.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de concluída a sindicância, o colegiado do Cremesp vai julgar o processo ético profissional. Se condenado, o médico pode sofrer medidas que vão desde uma advertência até a cassação do registro, de acordo com o Código de Ética da profissão.