Conselho de Medicina critica internação à força Integrantes do Conselho Federal de Medicina (CFM) criticaram ontem a proposta de internação compulsória de dependentes de crack sem autorização prévia da Justiça. Durante o lançamento de um documento dirigido a médicos sobre o tratamento de dependentes de crack, um dos coordenadores do trabalho, Ricardo Paiva, alertou os presentes sobre o sério risco de as ações adquirirem um caráter autoritário. "Não podemos deixar que policiais tenham poder para agir dessa forma. É um precedente perigoso", observou.