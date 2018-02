Conselho ainda tenta obter nomes e endereços A maioria das crianças e adolescentes que roubam na Vila Mariana sai de Cidade Tiradentes e de São Mateus, na zona leste. Foi o que disseram em entrevistas às conselheiras tutelares da Vila Mariana. O problema é que até essa informação pode ser uma mentira das meninas. Por enquanto, as conselheiras não conseguiram mais detalhes dos bandos que atacam as lojas e também estudantes na saída dos colégios locais, levando mochilas e celulares. As ações ocorrem sobretudo à tarde.