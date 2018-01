Conselho adia votação sobre o Cine Belas Artes Por causa da mobilização das associações de defesa do Cine Belas Artes, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio de São Paulo decidiu adiar ontem a votação sobre o tombamento do cinema. O Movimento Belas Artes marcou para o dia 27 uma reunião com o secretário de Cultura, Carlos Augusto Calil, para discutir o parecer da Procuradoria Geral do Município contrário ao tombamento.