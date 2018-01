Conseg elogia moradores e ação da PM A presidente do Conseg do Pacaembu, Ana Salles, elogiou ontem a ação da PM e dos moradores do bairro. Segundo ela, a população foi fiscalizadora: avistou um carro suspeito e avisou o 190. Assim, a PM agiu antes, impedindo um possível roubo no bairro. Ana Salles disse ainda que os assaltos no Pacaembu e nos bairros vizinhos diminuíram graças ao aumento no número de viaturas e de motos no patrulhamento preventivo. "A Polícia Militar está sempre presente. A ação de hoje (ontem) é um exemplo. Só lamento pela fiscal e pelo cabo feridos."