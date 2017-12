Conseg dá apoio a policiais que mataram menino em SP

SÃO PAULO - O presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Portal do Morumbi, Celso Cavallini, afirmou nesta quarta-feira, 8, que a entidade vai “prestar todo o apoio” aos policiais militares envolvidos no caso que terminou na morte de um menino de 10 anos que, juntamente com o amigo de 11, furtou um carro de um condomínio na Vila Andrade, na zona sul.

Eles foram perseguidos pela PM, bateram o veículo e o menino de 10 anos levou um tiro na cabeça. Os policiais afirmam que houve tiroteio. Mas o garoto de 11, que inicialmente confirmou a versão dos PMs, agora nega o confronto. “Se houver necessidade, vamos dar apoio jurídico e oferecer advogados para defendê-los”, disse Cavallini.

O menino sobrevivente deu três versões para o caso. A primeira, gravada em vídeo pelos PMs, afirma que o amigo dirigia e atirava contra os policiais. Na segunda, confirmou os tiros, mas, depois que o carro parou, um PM se aproximou e atirou. Afirmou também que levou um tapa e foi ameaçado. Na última, negou que o amigo estivesse armado e contou que a arma foi “plantada” pelos policiais.

Cavallini acompanhou a gravação do vídeo. “Não havia pressão de ninguém e foi natural. Depois, eu acredito que ele possa ter sido induzido.”

Testemunha. Nesta quarta, o advogado Marco Antônio de Carvalho Gomes afirmou à polícia que apenas ouviu tiros durante a perseguição policial, mas negou ter visto de onde partiram os disparos. Gomes foi ouvido na Corregedoria da PM e no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).