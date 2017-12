Conscientização não pode ser esquecida Desde que o HIV foi isolado, há 30 anos, tivemos uma evolução enorme. Nenhuma infecção na história teve um avanço tão rápido no desenvolvimento de fármacos. Temos medicamentos para atuar em várias fases do vírus e conseguimos suprimir a replicação viral. Mas não podemos esquecer a conscientização. Nos países africanos, a epidemia continua avançando. E, mesmo no Brasil: a cada três pacientes que entram na terapia, seis novos se infectam. Também temos de ter em mente que não há cura. Não conseguimos chegar a uma vacina, mas não podemos desistir. Só com vacina a infecção vai poder mesmo ser controlada globalmente.