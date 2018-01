Consciente, Mário Bortolotto permanece na UTI

O dramaturgo Mario Bortolotto, de 47 anos, permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Segundo boletim do hospital divulgado na manhã desta quarta-feira, 9, ele está consciente, sem sedação, e com as funções cardiovascular e renal estáveis.

O dramaturgo permanece sob efeito de analgésicos e respira com ajuda de aparelhos, segundo o boletim. Bortolotto foi baleado durante uma tentativa de assalto no bar do Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt, no centro da cidade, no último sábado, 5.