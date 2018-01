Conpresp tomba Liceu

O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de São Paulo (Conpresp) tombou ontem o Liceu de Artes Musicais Furio Franceschini, imóvel que marca a ocupação do bairro do Ipiranga, entre 1915 e 1916. Trata-se da primeira residência da Avenida Nazaré, na zona sul. O imóvel pertence atualmente à Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, uma entidade beneficente. As áreas externa e interna do imóvel ? que pertenceu ao maestro, professor, organista e musicólogo até 1976 e foi ponto de encontro de personalidades como Mario e Oswald de Andrade ? terão de ser preservadas. Agora, qualquer obra ou serviços emergenciais deverão ser aprovados pelo Conpresp.