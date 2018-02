Conpresp libera obra de linha do aeroporto O Conselho do Patrimônio Histórico de São Paulo (Conpresp) aprovou ontem os projetos do Metrô para a construção do trecho Congonhas-Estação Morumbi da Linha 17-Ouro e para o trecho Vila Prudente-Oratório, na Linha 2-Verde. A autorização era imprescindível para a realização das obras, uma vez que as linhas vão passar por locais e imóveis tombados pelo órgão de preservação.