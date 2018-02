Conpresp autoriza demolição de prédios em Congonhas O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de São Paulo (Conpresp) autorizou a demolição dos 15 prédios que ficam no antigo terreno da Vasp, no Aeroporto de Congonhas, zona sul. Com isso, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) fica livre para realizar obras de expansão no aeroporto. A empresa ainda não tem projeto definido para a ampliação.