Conjunto era modelo para verticalização de favelas

Mas os problemas não demoraram a aparecer. Os prédios da Zaki Narchi - mostrados na primeira propaganda política com uso de computação gráfica da história das campanhas eleitorais, na eleição de Celso Pitta, em 1996 - começaram a apresentar rachaduras em 1998. Além disso, a documentação de alguns moradores começou a sair só em 2006. E centenas ainda seguem sem a escritura do imóvel.

Quase todos os moradores mais antigos lembram do lixão que havia na frente da antiga Favela Zaki Narchi, onde hoje está o Cingapura. "Morei na favela do lado do lixão, antes do conjunto, e nunca explodiu nada. Vai explodir agora, 30 anos depois?", diz a cabeleireira Eliana de Oliveira, de 41 anos. "Para mim, nem o Center Norte corre risco."

Segundo a Prefeitura de São Paulo, "à época da construção do conjunto, notou-se que parte do solo era imprópria para as obras e efetuou-se processo de troca de terra". / D.Z.