Conheça os 13 vereadores cassados em São Paulo A Justiça Eleitoral cassou 13 dos 55 vereadores de São Paulo eleitos em 2008 e os tornou inelegível por três anos. A decisão foi divulgada na segunda-feira, 20. Segundo a Justiça, os candidatos foram beneficiados por doações da Associação Imobiliária Brasileira (AIB) durante a campanha para as eleições. Conforme denúncia do Ministério Público Eleitoral, a entidade distribuiu R$ 10,6 milhões aos candidatos, comitês e diretórios de diversos partidos. Veja abaixo quem são esses vereadores, o valor recebido por cada um e no que eles atuavam na Câmara Municipal: