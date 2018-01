Conheça 7 centros culturais para ir de graça ou pagando muito pouco em São Paulo

De feira de adoção de cães e gatos a filmes, oficinas, peças de teatro e shows. Os centros culturais espalhados pela cidade de São Paulo são ótima pedida para quem quer se divertir sem gastar nada ou pagando muito pouco. Selecionamos 7 locais e algumas programações de destaque em cada um deles.

1. Centro Cultural da Juventude (CCJ)

Na Zona Norte da cidade, ao lado do Terminal Cachoeirinha, o Centro Cultural da Juventude desenvolve oficinas, exibições musicais e teatrais. A programação cultural tem entrada livre. Há brinquedoteca, estúdio, ateliê, biblioteca, anfiteatro.Separamos quatro atividades de destaque - a programação completa está no site.

- Vivências artísticas: Cavalete andante

Oficina de pintura experimental sobre diferentes suportes, por meio de um “diálogo com o ambiente”.

Quando: 18 e 25/06, sábado e quinta, das 15h às 17h30.

Onde: Área de convivência.

Livre para todos os públicos. 20 vagas.

Não é necessário fazer inscrição.

- Oficina de Grafite

Utilização das técnicas do grafite no despertar da comunidade para o “cuidado com a limpeza e organização do espaço urbano por meio da pintura de lixeiras públicas”.

Quando: 20/06 a 01/08, sábados, das 14h às 18h.

Onde: Ateliê.

Para adolescentes e jovens de 14 a 25 anos. 15 vagas.

Necessário fazer inscrições (somente na recepção do CCJ).

- 5ª Independente - Quarteto Ímpar

Os compositores Fabiano Almeida e Junior Oliveira tocam uma mistura de ritmos: baião, jazz, rock, blues, samba e bolero.

Quando: 18/06, quinta, 20h.

Onde: Área de convivência.

Livre para todos os públicos.

Não é necessário retirar ingresso.

Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha

Mais informações: (11) 3984-2466.

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 10h às 18h.

Horário de atendimento da Internet Livre e do serviço de empréstimo da Biblioteca Jayme Cortez: de terça a sábado, das 10h às 21h30, domingos e feriados, das 10h às 17h45.

Horário de funcionamento da Brinquedoteca: de terça a domingo, das 10h às 12h e das 15h às 17h.

2. Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Para quem gosta de cinema, dança, música, literatura, oficinas, teatro, cursos e palestras, o CCSP é um prato cheio. Ele fica na Rua Vergueiro, no Paraíso. Veja alguns destaques abaixo e, aqui, a programação completa.

- Cultura Inglesa Festival

O evento, na 19ª edição, promove a troca cultural entre Brasil e Reino Unido, com uma ampla grade de programação de todo ano o intercâmbio cultural entre Brasil e Reino Unido com uma extensa programação gratuita de música, cinema, espetáculos, bate-papos e exposições.

Quando: até 21 de junho.

Onde: vários endereços de São Paulo - veja a programação completa aqui.

- França 60:

Para os cinéfilos de plantão, o CCSP exibirá 16 filmes clássico franceses da década de 1960, todos em 35mm. Entre eles, são 10 as películas dirigidas por Godard e Truffaut. Confira a agenda completa.

Quando: 23/6 a 5/7.

Onde: Sala Lima Barreto, do CCSP.

É cobrado apenas R$1,00, como taxa de manutenção, sem direito a meia-entrada.

A bilheteria será aberta somente no dia do evento e em seu horário de funcionamento (terça a sábado, das 13h às 21h30; e domingos, das 13h às 20h30) - os ingressos não estarão disponíveis pela internet.

Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso - Centro - São Paulo.

Mais informações: (11) 3397- 4002.

3. Centro Cultural Fiesp - Ruth Cardoso

O Centro Cultural da Federação das Indústrias do Estad de São Paulo (Fiesp) fica na Avenida Paulista e tem espaços que recebem grande número de exposições, filmes e apresentações musicais e teatrais gratuitos. Você pode ver a programação completa aqui.

- Programa Prelúdio da TV Cultura

No formato show de calouros, músicos e instrumentistas de até 28 anos têm a oportunidade de mostrar seu talento como solista de uma orquestra profissional regida pelo maestro e diretor artístico Júlio Medaglia.

Quando: 21/06

Entrada gratuita.

- O Homem de La Mancha

Com versão e direção de Miguel Falabella, o espetáculo integra a programação especial de 50 anos do teatro.

Quando: 28/06

Entrada gratuita.

Avenida Paulista, 1313 - zona Sul - São Paulo.

Tel.: 3549-449

4. Centro Cultural Banco do Brasil

O CCBB, localizado na região central, recentemente recebeu exposições que tiveram grande público, como “Impressionismo: Paris e a modernidade” e “Picasso e a Modernidade Espanhola”. Há também ótimas opções de peças de teatro e filmes com preços baixos, além de workshops. A programação completa você vê no site do centro.

- Workshop - Memória e Criatividade

O cientista Ivan Izquierdo e o escritor Michel Laub debaterão os limites da memória dentro da arte e da ciência.

Quando: 29/06, das 18h30 às 20h30 (o evento faz parte do ciclo Arte & Ciência, que acontece na última segunda-feira de cada mês, até novembro).

Entrada gratuita

- 5º Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo

A mostra oferece filmes recentes e inéditos do cinema suíço atual. Detalhes da programação você pode ver aqui.

Quando: 18/06 a 29/06.

Entrada: inteira R$ 4 e meia R$ 2.

- Kandinsky: Tudo começa num ponto

Quando: 08/07 a 29/09.

Para mais detalhes, fique ligado aqui.

Rua Álvares Penteado, 112 - Centro - São Paulo.

Mais informações: (11) 3113-3651

Funcionamento: de quarta a segunda, das 9h às 21h.

5. Matilha Cultural

De música, teatro e filmes até feira de adoção de cães e gatos. A Matilha Cultural, no centro da cidade, reúne essas atividades e muitas outras, sempre gratuitas ou a baixo custo. Veja algumas abaixo e a agenda completa no site do centro cultural.

- Não compre, adote:

Feira de adoção de cães e gatos

Quando: Todos os domingos, na galeria da Matilha

- Exposição Fotográfica - Faces:

Primeira exposição do músico e fotógrafo, Junior Lima, com uma leitura de paisagens, anônimos e cenas do cotidiano.

Quando: 16/06 a 11/07

Entrada gratuita (cães são permitidos)

Rua Rêgo Freitas, 542 - República - Centro - São Paulo

Mais informações: (11) 3256-2636

Horários de funcionamento: terça-feira a domingo, da 12h às 20h, e sábados, das 14h às 20h.

6. Itaú Cultural

O Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista, propõe exposições, peças de teatro, palestras e cursos. O centro é gestor do Auditório Ibirapuera, onde ocorrem shows em algumas oportunidades - ele fica no Parque do Ibirapuera.

- Programação acessível em libras:

Quando: junho - são várias peças de teatro, espetáculos musicais e debates com acessibilidade na Língua Brasileira de Sinais (Libras); veja a programação completa aqui.

- Banda Sinfônica Jovem do Estado:

Sob a regência da maestrina Mônica Giardini, a Banda Sinfônica Jovem do Estado apresenta um programa com composições de Dmitri Shostakovich, Morton Gould e Leonard Bernstein.

Quando: 19/06, 21h.

Onde: Auditório Ibirapuera (Parque do Ibirapuera)

- Dona Ivone Lara e convidados:

Dona Ivone Lara e convidados lançam o “Sambabook Dona Ivone Lara”. A sambista é homenageada com uma exposição, que se encerra no dia posterior à apresentação, no Itaú Cultural.

Quando: 20/06, às 20h.

Onde: Auditório Ibirapuera (Parque do Ibirapuera)

Avenida Paulista, 149 - Bela Vista - zona Sul - São Paulo

Mais informações: (11) 2168-1777

7. Caixa Cultural

Localizada na Praça da Sé, Centro, o centro cultural oferece boa variedade de exposições, mostras e oficinas gratuitas.

- Casa Brasileira:

Exposição sobre a trajetória e os desdobramentos da moradia no Brasi. São quase aproximadamente 60 obras, a mostra traz nomes como Ramos de Azevedo, Vitor Dubugras, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Oswaldo Bratke, Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi, Ruy Ohtake, Zigmund Zanetini, Marcos Acayaba e Hector Vigliecca.

Quando: até 19/07 - terça a domingo, das 9h às 19h

Entrada gratuita.

- Lira - O labirinto e o desmantelo:

Como parte da Virada Cultural, a Caixa Cultural apresenta dois shows e um encontro com o músico, compositor e poeta Lirinha e um convidado.

Quando: 20/06 e 21/06, às 19h15

Ingressos disponíveis a partir do meio-dia, no dia do evento (limitado a um par por pessoa) - Entrada gratuita.

Praça da Sé, 111 - Centro - São Paulo.

Mais informações: (11) 3321-4400.