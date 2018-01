Congresso vai analisar pedidos de prefeitos A Frente Nacional de Prefeitos reuniu-se ontem com os presidentes do Congresso para pedir prioridade na votação de 18 projetos em tramitação no Legislativo que afetam desde a correção de dívidas ao transporte público. O destaque é a aprovação do projeto de lei que muda o indexador da dívida com a União de IGP-DI mais 6% ou 9% ao ano para o IPCA mais juros de 2%, tendo como teto a Selic. Os administradores das capitais ainda querem a criação de programa de ajuste fiscal para municípios . "Precisamos disso para financiar as obras de infraestrutura", defendeu o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT). / DENISE MADUEÑO E RICARDO BRITO