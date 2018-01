Congresso sindical começa a complicar trânsito na região do Pacaembu

SÃO PAULO - O trânsito começa a ficar complicado na região do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 1, por conta do Congresso das Centrais Sindicais. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Avenida Pacaembu já registrava, às 7h30, um quilômetro de congestionamento no sentido do estádio.

Por conta do Congresso, a CET implantou um esquema especial de trânsito nas imediações do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), das 6h às 16h de hoje. O evento terá início às 9h, com previsão de término às 14h. Estima-se a presença de 30 mil pessoas no evento. O objetivo é monitorar a rede viária proporcionando conforto e segurança aos usuários das vias no entorno do evento.

O Estádio Paulo Machado de Carvalho está localizado na Praça Charles Miller, sendo contornado pelas ruas Desembargador Paulo Passalaqua, Capivari e Itápolis. As principais vias para quem pretende chegar ao estádio são as avenidas Pacaembu, Rebouças, Doutor Arnaldo e Arnolfo de Azevedo e as ruas Major Natanael e Almirante Pereira Guimarães.

Bloqueios e Alternativas de Tráfego

O sistema viário não deverá sofrer alterações. No entanto, a CET recomenda que os motoristas evitem a Avenida Pacaembu. A Praça Charles Miller, junto ao estádio, terá seu acesso fechado durante o evento para garantir o embarque e desembarque dos participantes, que chegarão ao local em 600 ônibus. A CET vai efetuar operação especial no sistema viário nas proximidades dos bolsões de estacionamento dos ônibus tanto no trajeto sugerido para a chegada dos mesmo, como no entorno do estádio.