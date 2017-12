Congresso de inovação, Libertadores e shows movimentam a quarta em SP; programe-se

A CNI e o Sebrae realizam no WTC Golden Hall, em São Paulo, o 6º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. O evento começa nesta quarta-feira, 13, e vai até amanhã, 14. Entre os participantes estão Antony Taubman, diretor da divisão de propriedade intelectual da Organização Mundial do Comércio (OMC) e Cesar Hidalgo, do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Programe-se.

