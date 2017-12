Congonhas terá grafite nos 461 anos da capital

SÃO PAULO - O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, vai receber um mural grafitado em comemoração ao aniversário de 461 anos de São Paulo. O trabalho artístico será produzido em tapumes metálicos, no estacionamento do bolsão C e deverá receber intervenções de 12 artistas.

Luiza Monserrat, Jey 77, Kuro, Guid, Askim, Kaur, Teor, Crespo, Vermelho, Coxas, Binho Ribeiro e Paulo Ito serão os responsáveis pela obra. Parte deles também faz grafites em mais de 70 muros da Avenida 23 de Maio desde dezembro do ano passado. Os primeiros desenhos começaram a ser feitos nesta quarta-feira, mas a maioria dos artistas deve grafitar o mural neste sábado e no domingo, data do aniversário da capital paulista. A ação foi iniciativa de uma empresa de tintas spray, a Colorgin.

. Estão vendo o grafite como arte”, disse Luiza, que também é arquiteta e aderiu aos desenhos há dois anos. Será a segunda vez que ela deixa seu nome em uma arte no aeroporto - Luiza também foi autora de um painel florido do saguão, na área de embarque, localizado perto do posto da Polícia Federal.

Workshop. O estacionamento também deverá receber, no mesmo local, workshops gratuitos para crianças sobre o grafite, nos próximos meses. “A ideia é mostrar o que é arte, o que é grafite. Vai ter grafiteiros na praça do estacionamento”, disse Urandy Maschio, diretor da SAO Parking, concessionária que administra a garagem. De acordo com Maschio, os artistas também deverão leiloar alguns quadros feitos durante o trabalho para promover uma ação beneficente.

Ainda nas comemorações, a Prefeitura organizou passeios turísticos gratuitos de trólebus e de bicicleta em cartões-postais da capital. Os passeios ocorrerão na manhã de domingo. Para os ônibus elétricos, o evento se estenderá até a tarde.

O Passeio Turístico de Trólebus, que está em sua 10.ª edição, vai sair do Pátio do Colégio, no centro, a partir das 9 horas. Os veículos devem partir a cada quatro minutos, até as 15 horas.

O passeio com as bicicletas terá um percurso de 15,8 quilômetros no centro histórico, a partir das 8 horas. Está prevista a participação de 5 mil pessoas e os ciclistas receberão um número de peito e uma camiseta do evento. A retirada do kit deve ser feita amanhã, das 9 às 18 horas, no Centro Esportivo e de Lazer Tietê, a 300 metros da Estação Armênia do Metrô.

O roteiro inclui 12 pontos turísticos, como o cruzamento entre as Avenidas Ipiranga e São João e o Sambódromo do Anhembi.