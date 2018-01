Congonhas registra atraso em quase 70% dos voos nesta segunda

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, registrava atrasos em quase 70% dos voos previstos desde a sua abertura às 6 horas até às 17 horas desta segunda-feira, 5.

No decorrer do dia, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) suspendeu as decolagens do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, para Congonhas, entre 9h33 e 9h45, devido ao mau tempo em São Paulo.

A estatal negou que Congonhas tenha sido fechado em razão da neblina e das chuvas. De acordo com o órgão, técnicos realizaram apenas vistoria na pista do aeroporto entre 6h06 e 6h12 e das 7h52 às 7h55 para verificar se havia espelhos d'água no local.

Segundo a Infraero, até às 17 horas, das 166 partidas previstas, 114 (68.7%) registraram atrasos e 15 (9%) foram canceladas. A estatal informou que no Aeroporto Santos Dumont, dos 115 voos programados, 62 (53.9%) atrasaram e 19 (16.5%) foram cancelados.