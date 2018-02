Congonhas reabre para pousos após quase 4 horas fechado

São Paulo, 25 - O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, reabriu para pousos às 9h41, após ficar fechado por quase quatro horas devido ao forte nevoeiro que cobria a cidade de São Paulo nesta manhã. As decolagens eram feitas com auxílio de instrumentos.

Por causa da interrupção nas operações de pousos, 14 voos das empresas aéreas TAM e Gol foram alternados até as 9h40. Deste total, sete foram para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, cinco para Ribeirão Preto, ambos no interior de São Paulo, e dois para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. Entre as 50 decolagens programadas para o período, 12 sofreram alteração de horários e cinco foram cancelados, de acordo com o boletim do Infraero.