Congonhas reabre após 1h25 e funciona por instrumentos

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, reabriu para pousos e decolagens às 16h55 desta segunda-feira, 22. O terminal havia sido fechado às 15h30 devido à forte chuva que atingia São Paulo. Após a reabertura, as operações eram feitas com a ajuda de instrumentos, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Portuária (Infraero) Foto: Filipe Araújo/AE Imagem das nuvens carregadas na zona sul e a decolagem do último avião antes de Congonhas fechar Veja também: Ouça recomendações do CGE a quem fica preso nas enchentes Chuva deixa pessoas ilhadas em carros e ônibus em São Paulo Atrasos atingem quase 42% dos vôos da Gol O Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, opera sem restrições. Até às 17 horas, 49 dos 177 vôos registravam atrasos em Congonhas, que tinha 16 vôos cancelados. Em Cumbica, 39 dos 156 vôos tinham atrasos superiores a 30 minutos e três haviam sido cancelados. Devido à forte chuva que atingiu a cidade nesta tarde, o Campo de Marte, na zona norte, ficou alagado e teve as operações interrompidas.