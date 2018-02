Congonhas inaugura nova sala de embarque nesta segunda-feira

SÃO PAULO - O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, tem uma nova sala de embarque, no piso térreo do saguão, a partir desta segunda-feira, 25. Começaram a funcionar os quatro novos pórticos de raio X para inspeção de passageiros na área de check-in. O objetivo é desafogar as filas no primeiro andar do terminal.

A Infraero orienta os passageiros que embarcam em voos dos portões 1 a 12 a usarem o acesso do primeiro andar. O térreo é destinado a quem vai entrar nos portões 13 a 22. Segundo a empresa, no momento do check-in, os passageiros são avisados sobre a nova área de embarque. Mas fica critério deles escolher o acesso, porque a antiga sala continuará atendendo a todos os portões.

Antes da inauguração, todos os embarques eram feitos no mesmo local, que tem só seis aparelhos de raio X. De acordo com a assessoria da Infraero, 1,6 mil pessoas passam pelas máquinas a cada hora. De acordo com a Infraero, com a nova sala a capacidade de atendimento vai aumentar 40%.

A Infraero afirma que tem uma equipe no local para auxiliar os passageiros. Também serão instaladas placas informativas sobre a nova sala de embarque.