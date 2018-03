Congonhas ganha 16 táxis adaptados Passageiros com mobilidade reduzida vão contar com o serviço de táxi acessível no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Posta em prática pela Associação das Empresas de Táxi de Frota do Município de São Paulo (Adetax), a medida atende a solicitação da Prefeitura. O terminal conta com 16 veículos adaptados. Duas vagas para os táxis acessíveis foram instaladas no piso de desembarque. Os veículos ficarão disponíveis das 5 horas às 23 horas. O serviço, entretanto, funciona 24 horas e pode ser solicitado pelo telefone 3229-7688.