Congonhas foi aberto com pista de 300 m

A antiga Vila de Congonhas era acessível apenas por uma via particular, pouco explorada e com pedágio. Anúncio na capa do Estado em 7 abril de 1929 oferecia "magníficos lotes situados na Villa Congonhas e Villa Sophia". Eles tinham "isenção de impostos muncipaes durante quinze annos".

A Companhia Paulista de Santo Amaro inaugurou o então chamado Aeródromo de Congonhas em 12 de abril de 1936, com uma pista de terra de 300 metros. "A área escolhida fica cerca de 10 kilometros do centro da cidade, e é servida por optimas vias de transporte que as novas avenidas em construcção irão completar", publicou o Estado.

O fascínio de um aeródromo na cidade, com operação de aviões da Vasp, Panair do Brasil e Real Aerovias, tornou o local um ponto de encontro e programa turístico da elite paulistana. / ROSE SACONI

História: Sem casas ao redor,

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

área escolhida para construção do aeroporto ficava a 10 km do centro