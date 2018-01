Congonhas fecha por meia hora para vistoria de pista

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado por cerca de meia hora nesta manhã de terça-feira, 6, segundo a assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Técnicos do aeroporto vistoriaram a pista entre as 9h46 e 10h13, como parte do procedimento normal feito em dias com condições de chuva. Segundo a Infraero, as operações de pousos e decolagens não foram afetadas.