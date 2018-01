Congonhas fecha por 20 minutos para vistoria da pista

Priscila Trindade, do estadão.com.br

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado por quase 20 minutos na tarde de hoje para vistoria da pista. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto suspendeu as atividades das 13h12 às 13h31 para avaliação de espelhos d''água na pista. Em seguida, Congonhas passou a operar por instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista.

Por volta das 14h30, garoava em pontos isolados da cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A chuva leve atingia trechos da zona norte, na região do Tremembé, no extremo sul, em Parelheiros, e na zona leste, em Itaquera.