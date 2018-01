Congonhas fecha por 1h e 50 voos atrasam

A chuva de ontem provocou uma infiltração no prédio onde funciona o Centro de Controle de Aproximação (APP, na sigla em inglês) do Terminal São Paulo (TMA-SP), no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. É onde os controladores de tráfego aéreo coordenam todo o fluxo das aeronaves que se aproximam dos aeroportos de São Paulo - não só Congonhas, como Cumbica, em Guarulhos, e Viracopos, em Campinas. Uma vez no TMA-SP, o controle dos aviões é transferido para a torre de cada aeroporto.

Congonhas ficou fechado por mais de uma hora. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a pista do aeroporto foi fechada para pousos e decolagens às 15h08. Às 16h, foi aberto apenas para decolagens e às 16h27 para pousos. Às 20h, 14 voos haviam sido cancelados, número que representa 11% do total de voos. Os atrasos eram maiores: 50 voos, 25% do total.

O Comando da Aeronáutica em Brasília diz que o problema da infiltração foi contornado. Fontes de companhias aéreas ouvidas pelo Estado, porém, afirmam que todos os voos que tinham São Paulo como origem ou destino foram prejudicados.

Previsão. Segundo o meteorologista da Climatempo, André Madeira, a previsão é de mais chuva para hoje. Será um dia típico de verão, com sol, calor e pancadas de chuva no meio da tarde. A temperatura mínima esperada é de 19ºC e a máxima, de 31ºC. O meteorologista garante, porém, que a chuva de hoje será menos intensa.

De acordo com ele, a média histórica de chuvas no mês de março em São Paulo é de 185 milímetros. Ontem, somente a Estação Águas Espraiadas registrou 66 milímetros de chuva, mais de um terço desse valor. /JULIANA DEODORO e NATALY COSTA