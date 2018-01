Congonhas está saturado de pó e de fumaça

Congonhas está também próximo da saturação para monóxido de carbono e para dióxido de nitrogênio, emitidos principalmente por veículos. Segundo o gerente Carlos Komatsu, da Cetesb, a área tem a influência da Avenida dos Bandeirantes, da 23 de Maio e do aeroporto. "Não sabemos com certeza qual é a parcela de culpa dos aviões", afirma ele. Os particulados vêm principalmente dos veículos pesados, que utilizam diesel.

De acordo com o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, há muita reclamação na região sobre a poluição, "com razão". Para dar o licenciamento ambiental ao aeroporto, a secretaria fez cerca de 90 exigências, mas a Infraero conseguiu barrá-las na Justiça Federal. "Não queremos fechar Congonhas, mas que funcione disciplinadamente e conviva bem com a cidade." / A.B.