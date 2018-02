Congonhas e Cumbica continuam fechados para pousos

SÃO PAULO - O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e o aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, permanecem fechados para pousos em razão do forte nevoeiro que atinge a região metropolitana de São Paulo na manhã deste sábado, 11.

Em relação a Cumbica, o fechamento ocorreu apenas para os pousos; já Congonhas, que deveria ter iniciado as operações às 6 horas, pousos e decolagens ficaram impedidos até as 8h15 desta manhã. Os pousos estão sendo alternados para Campinas.

Desde as 6 horas, 23 voos que deveriam ter pousado em Cumbica foram desviados para outros aeroportos. São sete internacionais, desviados para o Galeão, no Rio, e 16 domésticos, alternados para Viracopos (Campinas), Confins (Belo Horizonte), Vitória (ES) e Galeão, no Rio.