Congonhas e Anhembi terão táxi de luxo

A Prefeitura vai realizar sorteio para vagas de táxi de luxo no Aeroporto de Congonhas e no Anhembi - respectivamente 20 e 30 vagas. O Anhembi possui atualmente um ponto livre de táxi de luxo - no qual todos os motoristas podem parar -, mas agora terá um privativo, para que sempre haja carros no local. O ponto para esse serviço será novidade em Congonhas. É oferecido por veículos de luxo e os motoristas falam outros idiomas. As corridas custam 50% a mais que as de um táxi comum.