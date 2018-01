Congonhas desvia 8 voos devido ao mau tempo em SP

O mau tempo na capital paulista forçou o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, a desviar oito voos para outros Estados nesta quarta-feira, 23. As mudanças foram feitas até o meio-dia. Por causa do mau tempo, também houve atrasos no terminal áereo.

Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), dois voos foram para o Aeroporto Santos Dumont e dois para o Galeão, ambos no Rio, um para Viracopos, em Campinas, um para o Afonso Pena, em Curitiba, e um para dois para o aeroporto de Curitiba.

De acordo com a Infraero, dos 154 voos programados em Congonhas até às 15 horas, 32 sofreram atrasos e 17 foram cancelados. Das 8 às 14 horas o aeroporto operou por instrumentos.