Congestionamento trava região da 25 de Março, mesmo com feriadão

Nem mesmo o feriado prolongado da Proclamação da República espantou o trânsito na região da Rua 25 de Março deste sábado, 16. Para ter uma ideia do nó causado no fluxo do corredor Norte-Sul, o motorista está levando nesta tarde cerca de 1 hora da região do Ibirapuera até o acesso da Avenida Tiradentes à Marginal do Tietê.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a passagem de veículos fica complicada por causa também da operação especial de fim dae ano, que bloqueia a circulação de automóveis na 25 de Março, entre as Ruas Carlos de Souza Nazareth e a Ladeira Porto Geral.

Com uma fila de mais de 5 km no corredor Norte-Sul, a pista no sentido Santana está tomada por ambulantes e barracas. Outro local com trânsito difícil é a Avenida do Estado, no sentido Ipiranga, entre as Avenidas Mercúrio e Tiradentes. Esse local é afetado pela movimentação do Mercadão, outro ponto da cidade que atrai o público neste sábado.

No resto da cidade, segundo a CET, as pistas estão livres, depois do recorde histórico na quinta-feira, 14, de 309 km nas vias monitoradas pelo órgão na saída do feriado.