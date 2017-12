Congestionamento sobe em São Paulo e chega aos 130 km

O trânsito ficou pior nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e por volta das 19 horas desta sexta-feira, 16, eram registrados 130 quilômetros de lentidão na capital paulista. Os maiores problemas estão na zona sul. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua A Avenida dos Bandeirantes estava congestionada em toda a sua extensão no sentido Imigrantes. A Marginal do Pinheiros também está com lentidão desde a região do Ceasa e até a Ponte João Dias. Na zona norte, a Marginal do Tietê seguia congestionada no sentido Ayrton Senna em praticamente toda a sua extensão. A Radial Leste, sentido bairro, tinha lentidão da Avenida do Estado até o Viaduto do Carrão. No centro, o problema estava no Elevado Costa e Silva no sentido Lapa, que seguia congestionado até o Largo Padre Péricles. Atualizado às 19h15