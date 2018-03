Congestionamento já é o segundo maior do ano em São Paulo

A chuva que atinge a cidade de São Paulo desde a noite do domingo, 28, causou um aumento no índice de congestionamento nesta manhã de segunda-feira, 1, e provocou a formação de pelo menos quatro pontos de alagamentos.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito em São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A lentidão na capital paulista subiu para 155 quilômetros, às 9h30 desta segunda-feira, 1, ainda a segunda maior marca do ano no período da manhã, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A chuva fraca e o registro de poucos acidentes ajudaram a aumentar o índice, que às 9 horas estava em 152 quilômetros, de acordo com a CET.

A zona sul da cidade era a região com maior quantidade de trechos engarrafados, chegando a 53 quilômetros, entre eles a pista local da Marginal do Pinheiros, que tinha 8.6 quilômetros de lentidão no sentido Castello, entre as Pontes Cidade Jardim e Transamérica.

A marca já é a segunda maior do ano, segundo a CET. O recorde de 2010 foi atingido no último dia 25 de fevereiro, às 9h30, quando foram registrados 163 quilômetros de lentidão, também provocado pelas chuvas.

Alagamentos

As chuvas deixaram quatro trechos alagados nesta manhã, todos transitáveis. Segundo a CET, eles estão na Avenida Jornalista Roberto Marinho, com Marginal do Pinheiros, Rua do Bosque, Avenida Julio Buono, na altura do número 1.660, e na Ponte do Limão, na pista expressa, sentido Lapa, da Marginal do Tietê.

Texto atualizado às 9h45.