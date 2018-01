Congestionamento já é o segundo maior do ano em São Paulo

As pistas molhadas em consequência da chuva fraca que atingiu a capital paulista na manhã desta segunda, 16, e o excesso de veículos ajudaram a aumentar o índice de congestionamento, que já é o segundo maior do ano. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava, às 9 horas, 120 quilômetros de trânsito carregado. O recorde anterior foi alcançado na última sexta-feira, 13, quando a marca chegou aos 155 quilômetros, às 10h30. Acidente Na Rua Major Diogo, junto à rua Jaceguai, um ônibus colidiu com uma ambulância, deixando pelo menos cinco feridos. A rua está bloqueada, próximo com a Rua Conselheiro Carrão, para o resgate das vítimas, segundo a CET. Alagamentos Após as chuvas deste domingo, sete pontos de alagamentos ainda persistiam nesta segunda-feira, 16, a maioria na zona sul de São Paulo, mas sem interromper o trânsito no local. Dois deles no sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, um perto da Ponte do Morumbi e outro próximo à Avenida Jornalista Roberto Marinho. Outros dois se localizavam na Avenida João Dias e outro na Avenida Guido Caloi. Na zona norte, o ponto de alagamento estava na Avenida Olavo Fontoura, e na zona leste, o trecho alagado estava na Avenida Celso Garcia, junto à Rua do Hipódromo. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com 9.390 metros; - Avenida Washington Luis, sentido Centro, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Pedro Chaves, com 5.130 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viadutos Pires do Rio e Alberto Badra Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas Pacheco e Chaves e Wilson