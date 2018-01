Congestionamento fica bem abaixo da média na Capital

O índice de congestionamento na manhã desta segunda-feira, 22, estava bem abaixo da média para o período das 8 horas, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com congestionamento nesta manhã. Fonte: CET. Foram registrados às 7h57 apenas 17 quilômetros de lentidão, a maioria na zona leste da cidade, onde estavam oito quilômetros de trechos com lentidão. Acidentes Três pessoas ficaram feridas após a colisão entre um caminhão e um ônibus durante a madrugada, na Avenida Salim Farah Maluf, com a Avenida Regente Feijó. Uma faixa da direita da pista expressa permanecia ocupada. Outro acidente sem feridos atrapalhava o tráfego de veículos na Marginal do Tietê. Um caminhão bateu em um carro, na altura da rua voluntários da Pátria, na pista local sentido Castelo Branco. Algumas árvores, que caíram durante as chuvas da tarde deste domingo também prejudicavam o trânsito nesta manhã. Uma delas ocupava uma faixa da Avenida Angélica. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros e entre Ponte das Bandeiras e Rua da Coroa, com 1.100 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Viaduto Pedroso e Praça da Bandeira, com 1.606 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro, com 1.100 metros; - Avenida do Estado, sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira, com 1.070 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro Zona Oeste - Avenida Rebouças: - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenida Vinte e Três de Maio e Largo do Glicério - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Guilherme Dumont Villares e Rua Taboão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros e entre Ponte das Bandeiras e Rua da Coroa, com 1.100 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Pedroso e Praça da Bandeira Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira