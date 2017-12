Congestionamento fica abaixo da média em São Paulo

Os motoristas encontravam trânsito tranquilo, bem abaixo do normal, por volta das 8 horas desta terça-feira, 6, na Capital paulista. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET. Mesmo com o rodízio municipal para automóveis e caminhões suspenso até o dia 9 de janeiro, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 5 quilômetros de ruas e avenidas com lentidão às 7h53. Os trechos que apresentavam congestionamento eram a Radial Leste, que somava um pouco mais de dois quilômetros de tráfego carregado no sentido Centro, e na Avenida Francisco Mesquita, com um pouco mais de um quilômetro de morosidade.