Congestionamento em SP já é o segundo maior do ano

O excesso de veículos trafegando pelas vias da capital paulista na manhã desta segunda-feira, 22, provocou um aumento no índice de congestionamento, que já é o segundo maior do ano, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 9h30 foram registrados 118 quilômetros de trechos congestionados, grande parte deles na zona sul de São Paulo.

Acompanhe a situação do trânsito em São Paulo

Segundo a CET, em 22 de janeiro, a cidade registrou a maior marca de 2010, com 135 quilômetros de trânsito carregado, por conta de alagamentos na cidade, principalmente no túnel Tribunal de Justiça, na zona sul. No ano passado, a maior marca de lentidão aconteceu no dia 27 de maio, quando a cidade estava com 168 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas também devido às chuvas.

Às 9h50, segundo a CET, o congestionamento já estava diminuindo, passando para 104 quilômetros de lentidão. As vias com maiores trechos de tráfego lento eram a Radial Leste, no sentido centro, com 6.5 quilômetros de morosidade entre o Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F. de Carvalho, na zona leste.

Na zona sul, a pista expressa da Marginal do Pinheiros registrava 5.5 quilômetros de trânsito parado, no sentido Interlagos, entre as Pontes Cidade Universitária e Castello Branco.