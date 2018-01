Congestionamento em SP bate recorde do ano nesta sexta

O índice de congestionamento do período da manhã na cidade de São Paulo bateu o recorde do ano, nesta sexta-feira, 6, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET A cidade registrava 88 quilômetros de lentidão às 9 horas. O recorde anterior chegou a 76 quilômetros, no último dia 4, no mesmo horário, segundo a CET, em consequência de uma série de acidentes, principalmente um ocorrido na Avenida Rubem Berta. Segundo a CET, a cidade registrou poucos acidentes nesta manhã, a maioria já liberada. Acidente Uma colisão entre dois carros e uma moto deixou um ferido e complicava o trânsito na pista sentido Santana da Avenida 23 de Maio, próximo ao Viaduto General Marcondes Salgado. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Túnel Ayrton Senna e Praça da Bandeira, com 4.486 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém, com 3.900 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado Zona Norte - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Túnel Ayrton Senna e Praça da Bandeira Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio E Rua Trinta e Um de Março