SÃO PAULO - São Paulo tem no início da noite desta sexta-feira, 11, o maior congestionamento do ano até o momento. Às 18h40, a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) registrava 170 quilômetros de vias com lentidão. O maior congestionamento registrado este ano havia sido no dia 28 de janeiro, às 18h30, com 152 quilômetros de lentidão.