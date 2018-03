Congestionamento bate recorde do ano em São Paulo

A zona oeste é a que apresenta maior lentidão, com 75 km. A Marginal do Tietê é a com maior morosidade, 23,2 km no sentido Ayrton Senna, na pista expressa, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

Na véspera do feriado de carnaval, o congestionamento na tarde desta sexta-feira, 4, em São Paulo, foi o maior já registrado neste ano. As vias da Capital tinham, às 17h51, 189 quilômetros de lentidão, nos 868 quilômetros monitorados pela CET. A zona oeste é a com pior trânsito: 66 quilômetros de engarrafamento. Número segue aumentando nesta sexta.

Segundo a CET, o último recorde do ano havia ocorrido às 19 horas do dia 11 do mês passado, quando a lentidão chegou a 178 quilômetros.

Atualizada às 18h50.