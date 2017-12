Congestionamento aumenta dez vezes em apenas uma hora

SÃO PAULO - Em apenas uma hora, o congestionamento aumentou dez vezes na cidade de São Paulo, nesta terça-feira, 8, dia em que a seleção brasileira enfrenta a Alemanha na semi-final da Copa do Mundo. Ao meio-dia, a cidade tinha apenas cinco quilômetros de lentidão. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o congestionamento aumentou para 52 quilômetros às 13h. No jogo do Brasil contra a Colômbia, na última sexta-feira, 4, o pico de trânsito foi registrado às 15h.

Para evitar congestionamentos, a Prefeitura estendeu novamente o horário do rodízio em São Paulo, para carros com placas finais 3 e 4. Nesta quarta-feira, 9, dia em que a Arena Corinthians, em Itaquera, será palco do jogo entre Argentina e Holanda, a medida não será implementada na cidade por conta do feriado estadual da Revolução Constitucionalista. Apenas o horário de funcionamento das faixas exclusivas de ônibus será alterados. Das 6h às 20h, será proibido o tráfego de automóveis nas vias.